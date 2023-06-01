В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана состоялась рабочая встреча между военнослужащими азербайджанской армии и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесса планирования и анализа (ITPP/PARP), сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Приветствуя гостей, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече была особо подчеркнута важность таких мероприятий и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

В заключение состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.