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В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)

Политика Материалы 1 июня 2023 17:57 (UTC +04:00)
В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана состоялась рабочая встреча между военнослужащими азербайджанской армии и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесса планирования и анализа (ITPP/PARP), сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Приветствуя гостей, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече была особо подчеркнута важность таких мероприятий и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

В заключение состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)
В минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией НАТО (ФОТО)
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