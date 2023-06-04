Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил деятельность, проводимую Мевлютом Чавушоглу в направлении укрепления братских и союзнических отношений на высоком уровне между двумя странами в период его пребывания на посту министра иностранных дел Турции, и выразил ему глубокую признательность

Министр пожелал Мевлюту Чавушоглу успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Чавушоглу выразил признательность и подчеркнул, что во время пребывания на посту министра иностранных дел всегда продвигал интересы Азербайджана и Турции и будет и впредь вносить вклад в братские и союзнические отношения между двумя странами.