Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с помощью квадрокоптеров - минобороны Азербайджана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 4 июня около 20:10 было замечено как квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, совершал разведывательный полет над позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, деятельность квадрокоптера, пытавшегося пролететь над нашими позициями, была предотвращена.

"Кроме того, около 18:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечерского района.

Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры", - отметили в министерстве.