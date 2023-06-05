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Не все подходы способствуют продвижению мирного процесса - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 июня 2023 13:02 (UTC +04:00)
Не все подходы способствуют продвижению мирного процесса - Джейхун Байрамов

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БАКУ /Trend/ - За нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией выступают разные стороны, у которых могут быть разные интересы и подходы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что не все подходы способствуют продвижению мирного процесса и скорейшему достижению соглашения между двумя странами.

"Азербайджанская сторона привержена своей повестке и, конечно, независимо от шагов тех или иных сторон, наша страна будет продолжать свою политику в форме, отвечающей государственным интересам Азербайджана, нормам и принципам международного права", - сказал он.

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