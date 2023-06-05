Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство!

Передаю Вам пожелания процветания и благополучия Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, а также искренние поздравления в связи со 100-летием Вашего отца, Его превосходительства господина Гейдара Алиева.

Усилия великого Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, установление дипломатических отношений со Святым Престолом, всегда будут вспоминаться с чувством признательности. Да ниспошлет Всевышний Творец Азербайджану и его народу дальнейшего прогресса, благосостояния, здоровья и процветания.

Уважаемый Президент, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности, да ниспошлет Господь достатка всем Вашим соотечественникам.

С глубоким уважением,

Франциск

Папа Римский", - говорится в письме.