Папа Римский Франциск поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство!
Передаю Вам пожелания процветания и благополучия Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, а также искренние поздравления в связи со 100-летием Вашего отца, Его превосходительства господина Гейдара Алиева.
Усилия великого Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, установление дипломатических отношений со Святым Престолом, всегда будут вспоминаться с чувством признательности. Да ниспошлет Всевышний Творец Азербайджану и его народу дальнейшего прогресса, благосостояния, здоровья и процветания.
Уважаемый Президент, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности, да ниспошлет Господь достатка всем Вашим соотечественникам.
С глубоким уважением,
Франциск
Папа Римский", - говорится в письме.