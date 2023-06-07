Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к прочному миру - Госдеп США

БАКУ/Trend/ - Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к прочному миру.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Я не собираюсь подтверждать или предлагать какую-либо информацию о графике или какие-либо возможные даты. Мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира", - сказал он.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате. Финальный раунд переговоров состоялся 4 мая.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации, а также изложили свои позиции по существующим вопросам, связанным с нормализацией отношений. Министры и их команды достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений, признав при этом, что позиции по некоторым ключевым вопросам расходятся.