ЕС ожидает дальнейшего прогресса в азербайджано-армянских переговорах на встрече в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - ЕС ожидает дальнейшего прогресса в азербайджано-армянских переговорах на следующей встрече в Брюсселе, которая состоится 21 июля, сообщает в среду Trend.

ЕС приветствует возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах в Брюсселе 14 мая, говорится в заявлении организации.

«Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу. Подчеркиваем, что переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, преемственность и конкретные результаты в диалоге имеют решающее значение для процесса», - сказали в ЕС.

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