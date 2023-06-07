На международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" выполнены практические задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выполнены практические задачи в ходе международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix - 2023" ("Anadolu ankası-2023"), проводимых в городе Конья Турецкой Республики.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, на брифинге, проведенном в соответствии с планом учений, участникам была предоставлена необходимая информация о правилах безопасности, задачах учений и последовательности их выполнения, рельефе и климате местности, где будут проводиться учения.

Были успешно выполнены, согласно сценарию учений, задачи по поиску, спасению и эвакуации потерпевших крушение членов экипажа.

Основной целью выполнения задач, поставленных в ходе учений, является совершенствование знаний и навыков военнослужащих, в том числе обеспечение обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.