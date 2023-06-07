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Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)

Политика Материалы 7 июня 2023 22:31 (UTC +04:00)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Главного управления военно-технического обеспечения Агиль Гурбанов, находящийся с визитом в Италии, 7 июня встретился с министром обороны страны Гвидо Кросетто.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на встрече, в которой также принял участие командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в областях военного, военно-технического и военного образования, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Была подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений на основе стратегического партнерства между двумя странами.

Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
Замминистра обороны Азербайджана встретился с министром обороны Италии (ФОТО)
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