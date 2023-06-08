Провокации Армении свидетельствуют о ее слабости - Златко Лагумджия (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Совершение Арменией провокаций на границе является признаком ее слабости.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия.

"Мой опыт дает основание говорить о том, что обычно слабые государства пытаются чего-то добиться, совершая провокации. О реалиях знали даже армяне, которые были здесь во время оккупации. Они находились на чужой земле, и знали это. Потому что за 30 лет оккупации в Карабахе не проводилось никаких строительных работ, они только разрушали, грабили. Это тоже свидетельствует о слабости. Но Азербайджан показал, кому принадлежит Карабах. Азербайджан - победитель и сильное государство. А провокации, совершенные Арменией, являются просто показателем ее слабости и не принесут результата", - сказал он.