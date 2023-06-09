Продолжаются международные учения «Anatolian Phoenix – 2023» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья братской Турецкой Республики продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2023».

Как сообщили Trend в минобороны, в соответствии с планом, на очередном этапе международных учений были выполнены различные задачи по парашютной подготовке и патрульной деятельности.

По сценарию, участники учений успешно выполнили в тылу условного противника поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию членов экипажа, потерпевшего крушение.

Основное внимание при выполнении задач было уделено совершенствованию навыков личного состава по использованию парашютов, а также дальнейшему повышению уровня боевой и специальной подготовки.

Отметим, что на международных учениях нашу страну представляют пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС Азербайджана и сил специального назначения.