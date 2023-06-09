Азербайджан направил очередную гуманитарную помощь Украине (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана направлена очередная гуманитарная помощь Украине.
Как сообщает Trend, гуманитарная помощь была организована по поручению Президента Ильхама Алиева с учетом обращения украинской стороны.
Гуманитарный груз состоит из водопроводных труб, водяных насосов, спасательных жилетов.
В то же время в Украину отправлены 20 тонн топлива, предназначенного для техники и судов, задействованных в спасательных операциях.
Отметим, что гуманитарный груз будет доставлен самолетом из Баку в Польшу, а оттуда в Украину.