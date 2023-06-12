Иран должен создать условия для безопасной деятельности посольства Азербайджана - МИД

БАКУ/Trend/ - Иран должен создать условия для безопасной деятельности посольства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"В последнее время между Азербайджаном и Ираном был осуществлен ряд контактов. В ходе переговоров между министрами иностранных дел был проведен подробный обмен мнениями об известной ситуации, сложившейся между двумя странами. Что касается восстановления работы нашего посольства в Иране, прекратившего свою деятельность вследствие террористической атаки на него в январе текущего года, отметим, что Азербайджан ждет завершения расследования в связи с этой террористической атакой. Виновные в совершении террористического акта и его заказчики должны быть привлечены к ответственности, наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона должна быть уверена, что Иран полностью гарантирует безопасную деятельность посольства", - отмечается в заявлении.