Эльчин Амирбеков: Между Азербайджаном и Северной Македонией существует очень хороший политический диалог (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией все еще не использован в полной мере, у нас есть много возможностей. Нам нужно больше контактов не только между официальными лицами, но и представителями деловых кругов, различными бизнес-форумами, делегациями профильных министерств.

Как сообщает Trend, об этом в интервью информационному агентству «MIA» Северной Македонии заявил помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

Отвечая на вопросы журналиста Александра Атанасова в рамках визита в Северную Македонию, Эльчин Амирбеков рассказал о целях визита, нынешнем состоянии двусторонних отношений между странами и перспективах экономических связей. Было отмечено, что визит преследует две цели. Прежде всего, речь идет об анализе с правительством Северной Македонии состояния двусторонних отношений. Через два года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Северной Македонией.

«Это хорошее время для того, чтобы поразмыслить о достигнутых результатах и о том, что мы можем улучшить в будущем. Вторая цель связана с тем, что Северная Македония в настоящее время является действующим председателем ОБСЕ, членом которой является и Азербайджан. Принимая это во внимание, наша цель – проинформировать официальных лиц Северной Македонии о текущей ситуации в плане региональной безопасности на Южном Кавказе, в частности, о продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией», - отметил Э.Амирбеков.

Помощник первого вице-президента сказал, что между двумя странами налажен очень хороший политический диалог. Руководители и министры регулярно встречаются. Так, в последнее время министры иностранных дел провели несколько встреч. Министр иностранных дел Северной Македонии посетил Азербайджан в апреле этого года. Э.Амирбеков также сказал: «Правда, этот визит он совершил в качестве действующего председателя ОБСЕ, но в рамках визита с официальными лицами Азербайджана также состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам. Считаю, что наши страны еще не использовали потенциал экономического сотрудничества на достаточном хорошем уровне. У нас имеется хороший потенциал, много возможностей. Поэтому считаю, что у нас должно быть больше контактов не только на уровне официальных лиц, но и между деловыми кругами, различными бизнес-форумами, делегациями профильных министерств».

В ходе интервью также была подчеркнута необходимость увеличения торгового оборота между нашими странами.

Эльчин Амирбеков сказал, что Азербайджан как традиционный поставщик энергоресурсов вносит вклад в энергетическую безопасность Европейского Союза (ЕС) и является одним из основных стратегических партнеров ЕС. Северная Македония хочет получить статус страны-кандидата на членство в ЕС. Многие страны Юго-Восточной Европы в настоящее время ведут переговоры с Азербайджаном по согласованию поставок природного газа. «Но энергетика – это только одна сфера, и думаю, что мы должны обобщить основные продукты, которые обе страны могут предложить друг другу. У нас должен быть регулярный канал связи в плане деловых и торговых возможностей. Думаю, что предстоит еще много работы. Кроме того, Азербайджан недавно аккредитовал своего нового посла в Северную Македонию, а наш посол в Сербии теперь также является послом в Скопье. Считаю, что связи, налаженные в прошлом, помогут нам заполнить существующие пробелы».

Официальный представитель Азербайджана заявил, что с конца 2020 года газовые ресурсы Каспийского моря транспортируются в Италию и ряд других стран по Южному газовому коридору: «Число стран, получающих природный газ из Азербайджана, скоро достигнет 10. Северная Македония также проявляет определенный интерес к импорту части азербайджанского природного газа. Кроме того, Азербайджан может быть привлекательным рынком для продукции из Северной Македонии, и наоборот».

Отвечая на вопрос журналиста о возможной транспортировке азербайджанского природного газа в Северную Македонию, Эльчин Амирбеков сказал, что, как поставщик, Азербайджан был бы рад доставлять газ и в эту страну. Для этого требуется необходимая пропускная способность или распределительные сети: «Северная Македония может обсудить этот вопрос с Европейским Союзом. Поскольку ЕС оказывает большую поддержку Южному газовому коридору, а мы, в свою очередь, открыты и готовы включить Северную Македонию в список стран-получателей. Кроме того, цена на азербайджанский природный газ конкурентоспособна и ниже для потребителей».

Поделившись своим мнением о втором саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Молдовы Кишинэу, Эльчин Амирбеков отметил, что эта инициатива была выдвинута Францией и до сих пор состоялось две встречи: «Это новая инициатива, и нужно некоторое время, чтобы люди по-настоящему осознали, какие преимущества эта платформа может предоставить государствам-членам по сравнению со всеми другими уже существующими организациями и платформами. Но мое личное мнение заключается в том, что встреча лидеров прошла хорошо, было представлено более 45 стран. Неформальный характер дискуссий и обменов мнениями повысил качество дискуссий. Это хорошая возможность для регулярных встреч лидеров друг с другом».

В ответ на вопрос журналиста об усилиях по достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Эльчин Амирбеков отметил, что реальные возможности для обеспечения мира появились после окончания Второй Карабахской войны, когда Азербайджан за 44 дня освободил свои территории, почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией: «Таким образом, восстановив историческую справедливость и территориальную целостность, Азербайджан предложил Армении программу постконфликтного мира. По той же причине мы положили на стол переговоров проект мирного договора, который может помочь нам перевернуть страницу вражды и нормализовать отношения. Это соглашение основано на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета, неприкосновенности признанных на международном уровне границ, отказе от любых территориальных притязаний друг к другу сейчас и в будущем. Считаем, что если Армения не только заявлениями, но и реальными действиями докажет свою готовность к миру и откажется от своих территориальных притязаний к Азербайджану, если мы сможем увидеть реальные доказательства этого на местах, у нас появится большой шанс для достижения этого мира. Сейчас трудно назвать какие-то сроки, потому что иногда они не соблюдаются и это приводит к определенным разочарованиям, но мы должны увидеть степень искренности армянской стороны. С одной стороны, премьер-министр Армении говорит о своем уважении к территориальной целостности Азербайджана, а с другой – на суверенной территории Азербайджана, в Карабахском регионе, до сих пор находятся 10 тысяч армянских вооруженных формирований. Понятия «Нагорный Карабах» больше не существует. Сегодня есть новое административно-территориальное деление нашей территории – единый Карабахский экономический район, объединяющий как нагорную, так и равнинную части Карабаха. Этот регион также будет многонациональным. Потому что, когда вернутся тысячи вынужденных переселенцев азербайджанского происхождения, подвергшихся этническим чисткам со стороны Армении, у нас будет регион с населением в несколько сотен тысяч человек, и я надеюсь, что в будущем армяне будут его частью».

«Мы фактически предлагаем местным армянам провести обсуждения и переговоры с центральными органами власти Азербайджана, чтобы согласовать условия их реинтеграции в социально-экономические, гуманитарно-политические рамки азербайджанского государства в соответствии с нашей Конституцией. Вернемся к мирному договору, заключенному между Арменией и Азербайджаном. Потому что это внутренний вопрос Азербайджана, и в последнее время активизировались дискуссии с местными гражданами армянского происхождения и мирные переговоры. С начала мая мы провели несколько раундов обсуждений на уровне министров иностранных дел и лидеров. Надеемся вскоре возобновить обсуждения. Мирный договор достижим. Мы ожидаем от Армении ответственного поведения и выполнения своих обязательств, включая вывод всех своих вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана. Потому что без всего этого мы не можем говорить о мире. Мы хотим, чтобы эта проблема была решена, и мы сосредоточились на мирных переговорах в лучших условиях», - отметил помощник Первого вице-президента.

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что переговоры ведутся в разных местах, есть разные посредники, и Россия является одним из них. Потому что одной из сторон, подписавших соглашение о режиме прекращении огня, является официальная Москва, и она тоже регулярно организует встречи: «По инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в Брюсселе состоялись трехсторонние встречи с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. США также являются участником переговорного процесса. Именно американцы возобновили этот переговорный процесс после длительного перерыва. Таким образом, ведутся двусторонние переговоры по согласованию текста мирного соглашения. Этот текст обозначит основные принципы отношений между двумя народами, а также способствует открытию закрытых транспортных коммуникаций и определению границы, которая до сих пор не делимитирована. Это три основных вопроса, которые мы обсуждаем с Арменией.

До начала конфликта 250 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке со стороны Армении и были изгнаны из этой страны. Сегодня, когда мы говорим о долгосрочном мире и правах меньшинств, мы также поднимаем вопрос о правах сотен тысяч азербайджанцев, имеющих право вернуться на свою историческую родину. Таким образом, мы обсуждаем права армян в Карабахском регионе, и это диалог между центральными органами власти Азербайджана и местными армянами, поэтому Армения находится вне этого процесса. Азербайджан готов к общению со своими гражданами армянского происхождения. Однако мы ожидаем от них конструктивности, понимания того, что им будут предоставлены все возможности для реализации своих социальных, экономических и других прав. Однако этот вопрос должен решаться в рамках законов азербайджанского государства, в соответствии с Конституцией Азербайджана.