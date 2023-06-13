Турецко-азербайджанское братство с завистью отслеживается во всем мире - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское братство с завистью отслеживается во всем мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Последний пример тому мы увидели во время произошедшего в Турции землетрясения. Правительство и народ Азербайджана разделили наше горе и незамедлительно направили состав в зону землетрясения. От себя лично и от имени моего народа еще раз хочу поблагодарить всех граждан Азербайджана, сердца которых бьются в унисон с нами.

Мы настроены на развитие наших связей, достигших благодаря Шушинской декларации уровня союзничества, во всех областях. Мы готовы в любое время открыть наше генеральное консульство в Шуше. Хакан бей, если наше генеральное консульство в Шуше, иншаллах, может быть открыто в любой момент без задержки, то это, естественно, вновь станет отдельным месседжем всему миру, включая Армению", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.