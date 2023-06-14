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Грузинский парламент ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

Политика Материалы 14 июня 2023 01:51 (UTC +04:00)
Грузинский парламент ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

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БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии ратифицировал соглашение "О сотрудничестве в сфере обороны между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики", передает Trend.

В соответствии с этим соглашением планируется развитие сотрудничества в области военного образования, учений и обучения, политики обороны и безопасности, а также сотрудничество в рамках программы "Партнерство ради мира" НАТО. Другие области включают военное законодательство, военную топографию, военную медицину, кибербезопасность в сфере обороны, а также сотрудничество в социальных, спортивных и культурных мероприятиях.

Соглашение не имеет установленного срока действия и может быть прекращено только в случае уведомления одной из сторон другой стороны через дипломатические каналы.

Документ был подписан в апреле в Баку министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

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