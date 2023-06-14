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Парламент Азербайджана принял заявление в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 14 июня 2023 14:17 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял заявление в связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию великого политического и государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, выступившие на заседании депутаты рассказали о беспрецедентных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом.

В конце заседания было принято заявление Милли Меджлиса в связи со 100-летием общенационального лидера, в котором особо отмечена его спасительная миссия.

"Благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву Азербайджан в свое время избежал угрозы уничтожения, в стране установилась прочная общественно-политическая стабильность, Азербайджан встал на путь развития", - отмечается в заявлении.

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