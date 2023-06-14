Между Азербайджаном и Узбекистаном обсуждены региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - 14 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы всестороннего развития двусторонних отношений сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на исторической дружбе и братстве, вопросы повестки сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов, отметив сотрудничество и взаимную поддержку государств в двусторонней плоскости, а также на международных платформах, подчеркнул наличие тесных связей в рамках ООН, Организации тюркских государств, Содружества независимых государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движения неприсоединения и других международных организаций, добавив, что наблюдается динамичный рост двусторонних отношений в сферах торговли, промышленности, туризма и других областях. Министр поблагодарил за поддержку Узбекистана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, в частности подчеркнув высокую оценку строительства школы в городе Физули.

Заместитель министра Бабур Усманов, поблагодарив за прием, подчеркнул намерение Узбекистана развивать отношения с дружественным и братским Азербайджаном и рассказал о новых возможностях в этом направлении.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.