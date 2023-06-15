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Появились кадры обстрела ППП «Лачин» армянами (ВИДЕО)

Политика Материалы 15 июня 2023 18:22 (UTC +04:00)
Появились кадры обстрела ППП «Лачин» армянами (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Появились кадры, которые наглядно показывают, что ППП «Лачин» был обстрелян со стороны Армении.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

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