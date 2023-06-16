Армения, почти 30 лет удерживавшая под оккупацией земли Азербайджана, обеспокоена открытием ППП "Лачин" - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения, совершившая агрессию против Азербайджана и почти 30 лет удерживавшая наши земли под оккупацией, обеспокоена тем, что с учреждением пограничного пункта пропуска "Лачин", лишилась возможности предпринимать шаги, усугубляющие ситуацию, и осуществлять незаконную деятельность с использованием этой дороги.

Об этом сказали в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что существуют соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей Карабаха в обоих направлениях, и известно, что со дня учреждения ППП свободно воспользовались этой дорогой сотни жителей. Цель провокации, совершенной Арменией 15 июня в отношении данного ППП и наших пограничников, состоит в том, чтобы бросить тень на успешную работу ППП и воспрепятствовать его безопасному и свободному использованию.