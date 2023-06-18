Совершенные провокации являются доказательством реваншистской политики Армении - Питер Тейс

БАКУ/Trend/- Совершенные провокации являются доказательством реваншистской политики Армении.

Об этом сказал в воскресенье Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам и общественной дипломатии правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Тейс считает, что это также является последствием полного отсутствия давления на правительство Армении с целью ускорения подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«С другой стороны, правительство Азербайджана открыто к сотрудничеству и прилагает максимум усилий для обеспечения мирного диалога. Необходимо заставить Армению воздержаться от использования своих незаконных вооруженных сил и совершения провокаций против народа и армии Азербайджана»,- сказал американский эксперт.

Тейс также коснулся вопроса, связанного с экологической проблемой в регионе из-за незаконной деятельности Армении.

«Армянский фашистский режим постоянно наносит сокрушительный ущерб окружающей среде, и продолжает устанавливать на территории Азербайджана противопехотные мины. Металлургический завод, который Армения начала незаконно строить в районе, граничащем с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, является грубым нарушением принципов ООН по защите окружающей среды»,- сказал он.

Напомним, что 15 июня около 8:00 вооруженные силы Республики Армения, продолжая террористические и провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра в отношении военнослужащих Государственной пограничной службы, несущих службу на пункте пограничного контроля «Лачин», расположенном в начале автомобильной дороги Лачин – Ханкенди, на суверенной территории Азербайджанской Республики. В результате азербайджанский военнослужащий, гизирь Эльшан Рустамов получил огнестрельные ранения.

Установлено, что указанные преступные деяния вооруженных сил Республики Армения нанесли ущерб контрольно-пропускному пункту и в результате этой провокации режим работы КПП был нарушен.

Место происшествия, будучи территорией села Гюлябирд Лачинского района Азербайджанской Республики, является безоговорочной суверенной территорией Азербайджанской Республики.