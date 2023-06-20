Действия Армении привели к этнической чистке азербайджанцев на их родных землях - Заявление

БАКУ /Trend/ - В связи со Всемирным днем беженцев Община Западного Азербайджана распространила заявление, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общину.

"Сегодня, во Всемирный день беженцев, мы, как община Западного Азербайджана, выражаем солидарность со всеми вынужденными переселенцами и беженцами в мире.

К сожалению, мы с болью в сердце наблюдаем прискорбный рост числа беженцев. Значительная часть беженцев и вынужденных переселенцев изгнана из родных очагов в результате побочного влияния вооруженных конфликтов. Однако следует отметить, что в ряде случаев коварные акторы развязывают вооруженные конфликты именно в целях этнической чистки. Одним из таких примеров служит конфликт, развязанный Арменией против Азербайджана.

Действия Армении привели к этнической чистке азербайджанцев в их родных очагах в Армении. Пользуясь безнаказанностью, Армения впоследствии применила силу против Азербайджана, оккупировала территории этой страны и изгнала оттуда азербайджанских жителей.

Изгнание из Армении азербайджанцев, которых там некогда насчитывалось значительное число, явилось длительным и болезненным процессом, который характеризовался такими систематическими проявлениями со стороны государственных органов, как применение насилия, совершение массовых расправ, нарушение прав человека и другие преступления против человечности. Этот процесс насилия, повторяясь на протяжении всей истории, был особенно беспощадным в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991-х годах. В итоге сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Армения в системном порядке разрушала наши кладбища, культурные и религиозные памятники. Этническая чистка оказала серьезное негативное влияние и на наше нематериальное культурное наследие. Наши обычаи и традиции, образ жизни и социальные связи оказались нарушены.

Армения все еще продолжает препятствовать посещению нами наших домов, кладбищ, священных мест, что особенно огорчает. Игнорирование этого права не только нарушает наши основные права как таковые, но и усиливает боль и тоску по родным очагам.

Политика создания Арменией моноэтнического пространства путем изгнания азербайджанцев и других этнических групп со своих территорий полностью противоречит истории богатого этнического и религиозного разнообразия нашего региона. Подобное нарушение основных прав продолжает причинять нам страдания и препятствует перспективам устойчивого мира и примирения.

Перечисляя эти горькие исторические факты, мы не преследуем цель продолжать конфликт, а хотим констатировать начальную точку сложного пути в направлении мира, примирения и возвращения.

Выражаем Правительству Азербайджана глубокую признательность за решительную политическую, социальную и гуманитарную поддержку нашей справедливой цели. Солидарность Азербайджана с беженцами и его помощь им не ограничивалась лишь этническими азербайджанцами – Азербайджан оказывал помощь и десяткам тысяч беженцев различного этнического происхождения, нашедшим прибежище в стране. Это – пример глубоко укоренившейся в азербайджанском обществе этнической и религиозной толерантности.

Мы также выражаем признательность международной общественности за поддержку, оказанную азербайджанским беженцам из Армении в 1990-х годах. Эта поддержка сыграла важную роль в преодолении трудностей, с которыми наши беженцы столкнулись в тот тяжелый период, нашедший подтверждение и в принятой 20 декабря 1993 года резолюции N 48/114 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций «Чрезвычайная международная помощь беженцам и переселенцам в Азербайджане».

Мы намерены путем диалога добиться нашей мирной цели – возвращения к родным очагам. Община выступает за соблюдение норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств, таких ценностей, как мир, примирение, реинтеграция и сосуществование.

Мы являемся общиной, осуществляющей деятельность, крепко привязанной к повестке дня, которая основана на гуманитарных правах и правах человека. Наше требование мирного возвращения к родным очагам не следует неверно преподносить или расценивать как факт, подрывающий территориальную целостность или суверенитет Армении. Равно как Правительство Азербайджана выступает с заявлениями и принимает действенные меры, связанные с реинтеграцией и обеспечением прав армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, так и правительство Армении должно предпринять в ответ конкретные шаги для гарантирования наших прав и обеспечения реинтеграции.

Выражая постоянную готовность к прямому диалогу с правительством Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес, мы одновременно хотим подчеркнуть, что процесс возвращения и обеспечение наших коллективных и индивидуальных прав после возвращения должны быть осуществлены в рамках соответствующего международного механизма.

Несмотря на наши неоднократные попытки диалога, Армения все еще не ответила на наши призывы к примирению. Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует продвижению в направлении справедливого и устойчивого урегулирования.

Усиление внимания международной общественности к правам человека и непоколебимое желание изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться к родным очагам воодушевляет общину на активизацию усилий в области права на возвращение.

Одновременно хотим отметить, что достижение нашей упомянутой цели, основанной на защите прав человека, во многом зависит от политической и практической поддержки со стороны международной общественности. Мы высоко ценим поддержку со стороны государств и организаций нашего права на возвращение.

В этом контексте мы высоко оцениваем продолжающийся диалог с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в сфере планирования и реализации усилий по репатриации, реинтеграции, реабилитации и реконструкции, который, как нам кажется, играет центральную роль в нашей концепции.

Сегодня, во Всемирный день беженцев, мы, руководствуясь правами человека и принципами справедливости, еще раз повторяем наш призыв, адресованный международной общественности для осуществления права на безопасное и достойное возращение, а также оказания поддержки нашей справедливой цели, направленной на обеспечение прав и безопасности после возвращения", - говорится в заявлении.