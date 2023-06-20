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За последние 30 лет около 3 350 человек стали жертвами мин в Азербайджане - MKKK

Политика Материалы 20 июня 2023 15:42 (UTC +04:00)
За последние 30 лет около 3 350 человек стали жертвами мин в Азербайджане - MKKK

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице Международного комитета Красного Креста (МККК) в Facebook.

Было отмечено, что МККК совместно с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Аппаратом Уполномоченного по правам человека - Омбудсмена Азербайджанской Республики уделяет внимание повышению уровня поддержки жертвам мин и продвижению международных стандартов разминирования.

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