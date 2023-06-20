Аргентинские компании приглашены для участия в восстановлении Карабаха - замминистра

БАКУ /Trend/ - Аргентинские компании были приглашены для участия в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе мероприятия в Баку, посвященного национальному празднику Аргентины.

«В этом году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период политический диалог и взаимное доверие, установившиеся между двумя странами, создали прочную основу для будущего развития двусторонних отношений. Наши посольства успешно сотрудничают уже более 10 лет. Должен отметить, что первое посольство Азербайджана в Южной Америке было открыто в Аргентине в 2010 году», - сказал Мамедов.

Он добавил, что в рамках визита азербайджанской делегации в Аргентину был особо подчеркнут существующий потенциал сотрудничества между двумя странами в таких областях, как сельское хозяйство, традиционная и альтернативная энергетика и высокие технологии.