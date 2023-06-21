Завершено следствие по уголовному делу о нарушении азербайджанской границы армянской диверсионной группой

БАКУ /Trend/ - Завершено расследование уголовного дела по факту нарушения государственной границы Азербайджана диверсионной группой ВС Армении.

Об этом сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что в следственном управлении Генеральной прокуратуры завершено расследование по уголовному делу по факту нарушения государственной границы Азербайджана 26 мая диверсионной группой ВС Армении на участке азербайджано-армянской границы, проходящем через село Раздере Зангиланского района.

В ходе предварительного следствия было установлено, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, являющиеся гражданами Армении, по предварительному сговору с группой лиц, с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, а также с целью угрозы совершить террористический акт на территории нашей страны путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздере Зангиланского района напали на военнослужащих воинской части Азербайджана, охранявших государственную границу в селе Раздере. При задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие марки "АКМ" и обойма с 10 патронами калибра 5,45 мм, являвшиеся орудием преступления.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и призыв к применению силы) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.