Диалог с армянскими жителями Карабаха является внутренним делом Азербайджана – МИД

БАКУ /Trend/ - Диалог с армянскими жителями Карабаха является внутренним делом Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сегодняшнем заседании правительства.

"В связи с призывами к применению "международного механизма" в диалоге с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана и решению в этом контексте вопросов "прав и безопасности" армянских жителей еще раз подчеркиваем, что диалог с армянскими жителями, обеспечение прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана, в рамках азербайджанского законодательства являются внутренним делом Азербайджана. Азербайджан полон решимости принять необходимые меры по реинтеграции армянских жителей, и приглашение армянских жителей к обсуждению этого и других вопросов остается в силе. Недопустимо, чтобы Армения использовала указанный вопрос для манипуляций в качестве элемента своей традиционной агрессивной политики и препятствовала мирному процессу", - отмечает МИД.