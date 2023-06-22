Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в обсуждении, организованном в мозговом центре Chatham House.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Байрамов написал в Twitter.

"Я принял участие в дискуссиях круглого стола Chatham House в Лондоне, и проинформировал участников о послеконфликтных усилиях по восстановлению, а также о мирной повестке дня, выдвинутой Азербайджаном после завершения конфликта. В ходе обсуждений я также подчеркнул о трудностях, создаваемых Арменией в этой области", - говорится в публикации.