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Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)

Политика Материалы 22 июня 2023 17:48 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в обсуждении, организованном в мозговом центре Chatham House.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Байрамов написал в Twitter.

"Я принял участие в дискуссиях круглого стола Chatham House в Лондоне, и проинформировал участников о послеконфликтных усилиях по восстановлению, а также о мирной повестке дня, выдвинутой Азербайджаном после завершения конфликта. В ходе обсуждений я также подчеркнул о трудностях, создаваемых Арменией в этой области", - говорится в публикации.

Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
Джейхун Байрамов сообщил о мирной повестке дня в Chatham House (ФОТО)
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