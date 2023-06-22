МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Категорически отвергаем абсурдные утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 22 июня на заседании правительства о якобы осуществлении Азербайджаном, "вопреки решению Международного суда", "незаконной блокады" на Лачинской дороге.

Об этом сказали в четверг Trend в МИД Азербайджана.

"Еще раз напоминаем армянской стороне, что, несмотря на создание на ППП "Лачин" надлежащих условий для прозрачного и безопасного перехода в обоих направлениях армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, прохождения через ППП с момента его создания сотен армянских жителей, именно провокация вооруженных сил Армении 15 июня создала препятствия для безопасного перехода через ППП. Очевидно, что армянская сторона обеспокоена тем фактом, что она лишена возможности осуществлять незаконную деятельность, которую проводила с 2020 года через Лачинскую дорогу, а также ситуацией с комфортным переходом армянскими жителями ППП "Лачин" в обоих направлениях. Пропаганда армянской стороны о том, что в регионе якобы существует “гуманитарный кризис” не имеет под собой никаких оснований. Очередным примером лицемерия является обвинение в адрес Азербайджана об «этнической чистке», хотя именно Армения на протяжении почти 30 лет оккупации азербайджанских земель целилась в азербайджанское гражданское население, провела этническую чистку в отношении около 1 миллиона азербайджанцев, совершала массовые убийства, а сейчас военными провокациями препятствует достойному и безопасному возвращению азербайджанцев на их родные земли. Что касается призывов о применении «международного механизма» в диалоге Азербайджана с армянскими жителями Карабахского региона и решении в рамках этого вопроса «прав и безопасности» армянских жителей, то еще раз подчеркиваем, что диалог с армянскими жителями Карабахского региона страны и вопрос обеспечения прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана - это внутреннее дело нашей страны. Азербайджан решительно настроен принять необходимые меры для реинтеграции жителей армянского происхождения, и приглашение армянских жителей к обсуждению этих и других вопросов остается в силе. Недопустимо, чтобы Армения использовала указанный вопрос в манипулятивных целях как элемент своей традиционной политики агрессии и препятствовала мирному процессу. Озвучиваемые армянской стороной утверждения, направленные против суверенитета Азербайджана, а также военные провокации, совершаемые ею в регионе, говорят о том, что заявления Армении о том, что она «прилагает все усилия для установления мира», далеки от искренности", - говорится в комментарии.