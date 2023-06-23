Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель Генерального прокурора - Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие должностные лица центрального аппарата Военной прокуратуры и территориальных военных прокуратур и высокопоставленные офицеры министерства обороны в преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики встретились с военнослужащими в воинских частях.

Как сообщили Trend в пресс-службе Военной прокуратуры, участники встречи почтили минутой молчания память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также память шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность нашей страны, пожелали здоровья ветеранам.

Поздравляя военнослужащих с наступающими праздниками и выражая им самые добрые пожелания, Военный прокурор Ханлар Велиев, подчеркнув, что 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева", рассказал о роли этой великой личности в мировой истории, исключительных заслугах великого лидера перед азербайджанским народом и государством. Он отметил, что благодаря мудрой политической стратегии, непоколебимой решимости и неутомимой деятельности Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает совершенную политику великого лидера, архитектора и строителя современного Азербайджана Гейдара Алиева, наше государство становится все более сильным, несмотря на негативные процессы, происходящие во всем мире. Регионы страны, в том числе освобожденные от оккупации территории, всесторонне развиваются, успешно обеспечивается непрерывность процесса дальнейшего улучшения благосостояния населения.

Военный прокурор отметил, что за последние годы благодаря высокому вниманию и заботе главы государства были сформированы Вооруженные силы, способные выполнить любую боевую задачу на самом высоком уровне. Ханлар Велиев, говоря об Отечественной войне Азербайджана, отметил умелую дипломатию и высокое полководческое мастерство победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, поддержку Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, настойчивость нашего народа, беспрецедентный героизм наших военнослужащих, подчеркнул, что достигнутая историческая победа обусловлена единством Президента и народа.

Затем выступили другие участники встречи.

Далее состоялись выступления на тему правового просвещения, были даны ответы на вопросы, интересующие военнослужащих. Отличившимся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки.