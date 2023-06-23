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Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)

Политика Материалы 23 июня 2023 17:29 (UTC +04:00)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель Генерального прокурора - Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, генерал-лейтенант Маис Бархударов, а также руководящие должностные лица центрального аппарата Военной прокуратуры и территориальных военных прокуратур и высокопоставленные офицеры министерства обороны в преддверии Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики встретились с военнослужащими в воинских частях.

Как сообщили Trend в пресс-службе Военной прокуратуры, участники встречи почтили минутой молчания память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также память шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность нашей страны, пожелали здоровья ветеранам.

Поздравляя военнослужащих с наступающими праздниками и выражая им самые добрые пожелания, Военный прокурор Ханлар Велиев, подчеркнув, что 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева", рассказал о роли этой великой личности в мировой истории, исключительных заслугах великого лидера перед азербайджанским народом и государством. Он отметил, что благодаря мудрой политической стратегии, непоколебимой решимости и неутомимой деятельности Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает совершенную политику великого лидера, архитектора и строителя современного Азербайджана Гейдара Алиева, наше государство становится все более сильным, несмотря на негативные процессы, происходящие во всем мире. Регионы страны, в том числе освобожденные от оккупации территории, всесторонне развиваются, успешно обеспечивается непрерывность процесса дальнейшего улучшения благосостояния населения.

Военный прокурор отметил, что за последние годы благодаря высокому вниманию и заботе главы государства были сформированы Вооруженные силы, способные выполнить любую боевую задачу на самом высоком уровне. Ханлар Велиев, говоря об Отечественной войне Азербайджана, отметил умелую дипломатию и высокое полководческое мастерство победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, поддержку Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, настойчивость нашего народа, беспрецедентный героизм наших военнослужащих, подчеркнул, что достигнутая историческая победа обусловлена единством Президента и народа.

Затем выступили другие участники встречи.

Далее состоялись выступления на тему правового просвещения, были даны ответы на вопросы, интересующие военнослужащих. Отличившимся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки.

Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
Военный прокурор Азербайджана встретился с солдатами на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО)
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