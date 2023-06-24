Представители дипкорпуса ознакомились со строящимся агропромышленным парком в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили строящийся агропромышленный парк в Лачине, сообщает в субботу Trend.

Им была предоставлена подробная информация о возможностях индустриального парка. Было отмечено, что агропромышленный парк имеет особое значение с точки зрения экономического возрождения Лачина и занятости населения. Здесь будут работать 46 компаний, и в общей сложности будет трудоустроено около 1200 лачинцев.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоится посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара «Лачин», заложенного на берегу реки Хакари.

Представители дипломатического корпуса также ознакомятся с идущими полным ходом строительными работами в селе Забух.

Затем иностранные дипломаты отправятся в "умное село" Агалы в Зангилане.