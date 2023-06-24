Армения должна гарантировать Азербайджану, что подобные провокации не повторятся - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Необходимо, чтобы Армения гарантировала Азербайджану, что подобные провокации не повторятся в будущем.

Как сообщает в cубботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность через МККК предоставить армянским жителям возможность пересечь пограничный пункт в медицинских целях и обеспечить необходимыми медицинскими принадлежностями. Помимо этого, в связи с текущей ситуацией, азербайджанская сторона имеет возможность оказывать через МККК помощь армянским жителям в снабжении, используя дорогу Агдам-Ханкенди.