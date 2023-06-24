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Армения должна гарантировать Азербайджану, что подобные провокации не повторятся - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 24 июня 2023 16:31 (UTC +04:00)
Армения должна гарантировать Азербайджану, что подобные провокации не повторятся - Джейхун Байрамов

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БАКУ /Trend/ - Необходимо, чтобы Армения гарантировала Азербайджану, что подобные провокации не повторятся в будущем.

Как сообщает в cубботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Наряду с принятием необходимых мер, азербайджанская сторона выразила готовность через МККК предоставить армянским жителям возможность пересечь пограничный пункт в медицинских целях и обеспечить необходимыми медицинскими принадлежностями. Помимо этого, в связи с текущей ситуацией, азербайджанская сторона имеет возможность оказывать через МККК помощь армянским жителям в снабжении, используя дорогу Агдам-Ханкенди.

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