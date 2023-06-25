Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словении по случаю национального праздника страны

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника этой страны.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-словенских отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.