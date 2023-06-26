Создано представительство Общины Западного Азербайджана по Нафталану и Геранбойскому району

БАКУ /Trend/ - 25 июня в Геранбое состоялась церемония открытия представительства Общины Западного Азербайджана по Нафталану и Геранбойскому району.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Общины, сначала участники мероприятия посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в городе Геранбой.

Затем был проведен осмотр помещений нового представительства Общины Западного Азербайджана.

После этого в Олимпийском спортивном комплексе в Геранбое была проведена встреча с около 300 западными азербайджанцами.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

На встрече со вступительным словом выступили глава ИВ Геранбойского района Магеррам Гулиев и глава ИВ Нафталана Вугар Новрузов.

Выступивший затем председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли рассказал о структуре Общины, ее целях, успешной деятельности.

Было отмечено, что Община Западного Азербайджана как легальный представитель, защищающий права наших соотечественников, успешно осуществляет международную деятельность в направлении возвращения азербайджанцев на родные земли.

Азиз Алекберли, говоря о боли, с которой сталкивались западные азербайджанцы за последние 200 лет, о четырех массовых депортациях в прошлом веке, отметил, что возвращение на родину является их фундаментальным правом.

Выступившие на мероприятии другие члены Общины - заместитель председателя общины, депутат Рамиль Гасан, председатель Совета старейшин, депутат Ахлиман Амирасланов, члены Союза молодежи, депутаты Нагиф Гамзаев и Анар Мамедов пожелали успехов деятельности представительства.

Затем общественности был представлен представитель Общины Западного Азербайджана по Геранбойскому району и городу Нафталан Нураддин Гасанов.

В своем выступлении Гасанов поблагодарил руководство Общины за оказанное ему доверие.

Отметим, что местное представительство Общины будет осуществлять деятельность на местном уровне по продвижению права возвращения на родные земли проживающих в этих районах западных азербайджанцев, а также продвижению их традиций, фольклора, культурных ценностей.