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Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)

Политика Материалы 26 июня 2023 15:13 (UTC +04:00)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 26 июня руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь министерства обороны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данное ведомство.

Сначала к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному во дворе больницы был возложен букет цветов, затем минутой молчания почтили память великого лидера и азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался их здоровьем, пожелал им как можно скорее восстановиться и вернуться на службу.

Передав поздравления Президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны вручил праздничные подарки военнослужащим и медицинскому персоналу.

Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую благодарность Победоносному Верховному главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за созданные здесь условия, а также за всестороннюю заботу.

Руководящий состав министерства поздравил медицинских работников с праздником и дал соответствующие поручения по повышению качества обслуживания военнослужащих, проходящих обследование и лечение.

Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (ФОТО)
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