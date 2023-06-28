ВС Армении - главный дестабилизирующий фактор на Южном Кавказе – МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются вооруженные силы Армении.
Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Армения, вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, должна выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле", - говорится в публикации.
Гаджизаде отметил, что незаконные армянские вооруженные формирования, вопреки международному праву и обязательствам по трехстороннему заявлению, не были полностью выведены из Азербайджана.
"Эти незаконные силы представляют серьезную угрозу безопасности азербайджанцев, проживающих в близлежащих районах и возвращающихся на свои земли", - отмечено в публикации.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по словам Гаджизаде, снова вводит в заблуждение международное сообщество.
"Азербайджанские силы предприняли лишь ответные меры в связи с военными действиями, в результате которых был ранен военнослужащий Азербайджана. Основным дестабилизирующим фактором в регионе являются вооруженные силы Армении", - подчеркнул глава пресс-службы МИД Азербайджана.