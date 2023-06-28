Двое из уничтоженных в Карабахе террористов являются военнослужащими Армении

БАКУ/Trend/ - Двое из уничтоженных в Карабахе пяти членов незаконных армянских вооруженнных формирований в рамках операции азербайджанской армии являются военнослужащими ВС Армении.

Как сообщает в среду Trend, на данные момент российские миротворцы согласовывают с азербайджанской стороной вопрос эвакуации их тел в Армению.

Напомним, что 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу получил ранение.

В ответ на провокационные действия армян, азербайджанская армия провела операцию «Возмездие», в результате которой были убиты 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований.