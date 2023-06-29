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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалы

Политика Материалы 29 июня 2023 19:40 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалы

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БАКУ /Trend/ - 29 июня примерно в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции п азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - сообщили в министерстве.

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