Макрон поставил себя в безвыходное положение

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Макрон утверждает, что в мире нет ни одного политика и главы государства, который приложил бы больше усилий, чем он, для решения проблем армян. Он даже говорит, что работает для этого больше, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Тем самым Макрон косвенно признает, что еще никогда в истории Франции не было главы государства, который бы так старался угодить армянам, заискивал бы перед ними, унижая себя и свою страну.

В чем же причина такого поведения нынешнего главы Франции?

На этот вопрос есть два ответа: либо Макрон обязан своим избранием на пост президента армянскому лобби, либо же им движет глубокая ненависть к исламу, Азербайджану и Турции. Поведение президента Франции дает основание полагать, что одно другому тут не мешает.

Глава Франции своими действиями демонстрирует, что пытается быть больше армянином, чем сами армяне. Его собственную страну охватили протесты, ситуация выходит из-под контроля, а он вместо того, чтобы заниматься всем этим, отчитывается перед армянским лобби, заявляя, что "работает изо всех сил".

Кем же является Макрон - президентом Франции или Армении? На чье благо он поклялся служить, когда его избрали президентом - французского государства и народа или на благо армянского народа?

Макрон уже успел заявить, что самым большим препятствием для решения "карабахского вопроса" "в пользу армян" является Пашинян. Фактически он объявил Пашиняна предателем.

Одним словом, сложно назвать второго подобного главу государства, который нанес такой же ущерб международной репутации Франции, как ее нынешний президент.

Макрон говорит о своем "давлении" на Президента Азербайджана, однако реальность показала не только то, что его потуги не приносят результата, но и то, что Президент Азербайджана и вовсе не воспринимает "усилия" и "позицию" Макрона всерьез.

Президент Франции буквально умоляет глав нескольких армянских организаций поверить в его искренность. Он даже обещает активизировать свои усилия, работать усерднее. Из сказанного им делается вывод, что усилия Макрона в "армянском вопросе" не получают в мире желаемой им поддержки. Далеко ли продвинется Макрон, учитывая такое положение дел, а также нынешнюю ситуацию в его собственной стране?

Крестовый поход французских медиа и политиков на Азербайджан потерпел неудачу, попытки использовать Европейский союз в качестве инструмента давления на страну не принесли результата. Макрон загнал себя в тупик, и теперь ищет выход, раздавая ложные обещания.