Президент Ильхам Алиев: Во Франции со стороны чиновников и парламентариев все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания

БАКУ/Trend/ - Во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

«Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка», - сказал глава государства.