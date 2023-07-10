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Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 10 июля 2023 10:45 (UTC +04:00)
Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня - Джейхун Байрамов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и внешняя политика Азербайджана".

По его словам, мирная политика Азербайджана является началом новой эры в регионе.

"Новые реалии в регионе имеют важное значение для продвижения нашей внешней политики. Международный авторитет Азербайджана растет день ото дня", - отметил министр.

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