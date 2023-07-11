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Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для повышения имеющегося азербайджано-монгольского сотрудничества на качественно новый уровень

Политика Материалы 11 июля 2023 12:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для повышения имеющегося азербайджано-монгольского сотрудничества на качественно новый уровень

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-монгольских отношений, повышения нашего сотрудничества на качественно новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, направленном Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху по случаю национального праздника Монголии.

Глава государства передал Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Монголии – постоянного благополучия и процветания.

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