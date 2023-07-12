В Товузских боях позиции армянской армии уничтожены БПЛА "Хароп" - НОВЫЕ ВИДЕОКАДРЫ

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана опубликовала новые кадры уничтожения позиций армянской армии во время Товузских боев.

Как сообщает в среду Trend, на кадрах видно, что во время ночного боя штаб армянской воинской части был поражен точными ударами беспилотника "Хароп".

Также с помощью "Харопа" был разрушен склад боеприпасов армянской воинской части, а в ходе дневных боев - опорный пункт и автомобиль.

Отметим, что проходит три года с Товузских боев, вошедших в героическую летопись азербайджанской армии как очередная славная страница. Продолжившиеся пять дней июльские бои начались с предотвращения очередной диверсии армянской армии, не отказывающейся от своих провокационных деяний, однако доблестная армия Азербайджана нанесла сокрушительные удары по ВС Армении, решительно предотвратив их грязные намерения.

Начавшиеся с 12 июля активные боевые операции продолжились до вечерних часов 17 июля. За это время попытки вооруженных сил Армении захватить позиции Азербайджана были решительно пресечены и никакой потери территории не было допущено.

При предотвращении атаки вооруженных сил Армении в боях стали шехидами 12 военнослужащих азербайджанской армии.