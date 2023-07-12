Товузские бои стали одним из основных этапов на пути к Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Товузские бои вписаны в героическую летопись Азербайджанской армии золотыми буквами. Минуло 3 года с начала Товузских боев (июль 2020 года) - одного из главных этапов на пути к Отечественной войне, в которой Вооруженные силы Азербайджана одержали славную победу.

Военный эксперт, полковник Альпарслан Имамгулу, комментируя Trend Товузские бои, сказал, что бои начались с провокаций армянских военных формирований на государственной границе Азербайджана.

Он отметил, что если обратить внимание на этот регион, то становится ясно, что здесь проходит ряд стратегически важных логистических путей республики, энергетических трубопроводов.

"Любая неудача, которая могла произойти в этом регионе, могла привести к блокаде страны. Естественно, враг получил достойный ответ в Товузских боях. Таким образом, опыт, полученный в этих боях, морально-психологический дух, сплоченность армии, народа, государства сформировались уже до начала Отечественной войны. Военная провокация в Товузе стала стимулом для объединения азербайджанского народа в кулак. Товузские события и другие провокации армян сделали войну неизбежной. В результате, начатый в Товузе ответ на вражескую провокацию продолжился в Шуше. И азербайджанские территории, находившиеся под 30-летней оккупацией были освобождены", - отметил военный эксперт.

Отметим, что Товузские бои начались 12 июля 2020 года и продолжались до 17 июля.

Территориальных потерь в Товузских боях не было. В этих боях героически погибли 12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, сержант Вугар Садыгов, рядовое-сверхсрочники Эльшад Мамедов, Эльчин Мустафазаде, Назим Исмаилов и Хайям Дашдамиров.