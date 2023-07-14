ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 14 июля около 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов.

Как сообщили Trend в Минобороны, кроме того, с 13:39 до 13:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеян Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Хайдарабад Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики.

На указанных направлениях частями Азербайджанской армии были приняты ответные меры.