Выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходящий в Шуше Глобальный медиафорум «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции» и мысли, высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в выступлении на церемонии открытия форума, продолжают оставаться в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает Trend, Глобальный медиафорум в Шуше широко освещался в российской прессе.

В информации, опубликованной на сайтах агентства ТАСС, argumenti.ru, iz.ru, mk.ru, широкое место отведено высказываниям Президента Ильхама Алиева об отношениях между Азербайджаном и Россией, подписанной между двумя странами Декларации о союзническом взаимодействии, российско-американском диалоге в Баку, новом дыхании, которое его страна придала Движению неприсоединения в период председательства в нем, возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, поставке азербайджанского газа еще в две европейские страны до конца текущего года, а также Транскаспийском проекте. Особо подчеркиваются слова Президента о том, что в нынешних условиях контакты между Россией и США потенциально могут быть восстановлены в Азербайджане. Также привлекается внимание к заявлению главы государства о том, что связи между Россией и Азербайджаном с момента подписания Декларации о союзническом взаимодействии развиваются достаточно успешно.

Алжирский портал al24news также написал о Глобальном медиафоруме в Шуше. Отмечено, что Глобальный медиафорум «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции» предоставляет хорошую возможность для обмена мнениями о передовом опыте и новых тенденциях в области медиа.

Эксперты и специалисты, выступившие в ходе общих дискуссий, подчеркнули, что широкое использование передовых технологий в медиаиндустрии и глобальная цифровизация привели к возникновению новой медиапанорамы и новой динамики в этой сфере во всем мире.

В статье, опубликованной на сайте albawabhnews.com, привлечено внимание к словам Президента Ильхама Алиева о том, что развитие освобожденных от оккупации территорий страны после Победы в войне с Арменией является приоритетом. Также отмечается заявление Президента Азербайджана о том, что его страна стремится добиться стабильности и развития после многолетних страданий в результате войны с Арменией.

Портал пишет, что в ходе встречи с участниками форума глава государства рассказал о взрывах мин на освобожденных от оккупации территориях, о том, что в период оккупации Армения установила большое количество мин на этих землях и не предоставляет карт минных полей, а также о проводимой Азербайджаном работе по разминированию, переговорах по мирному договору с Арменией.

Оманский сайт omannews.gov.om и издание alwatan.com также написали о Шушинском глобальном медиафоруме «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции». Отмечается, что открытие форума, в котором участвуют более 150 журналистов и экспертов, представляющих более 49 стран, запомнилось участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На мероприятии обсуждаются вопросы развития СМИ на фоне происходящих в мире перемен, проводится обмен опытом между медиаинститутами, рассматриваются различные медийные вопросы.

В информации, распространенной на казахстанском сайте www.gzt.com, отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском глобальном медиафоруме поблагодарил страны Центральной Азии за их поддержку, оказанную после Второй Карабахской войны. В новостях приводятся слова главы государства: «Там (в Физулинском районе – ред.) находится школа — щедрый подарок Узбекистана, а также Центр творчества молодежи, подаренный Казахстаном. Это было искреннее желание продемонстрировать свою солидарность». Подчеркивается, что в этом году решением Президента Казахстана в городе Физули заложен фундамент Центра развития детского творчества имени Курмангазы, который будет построен и передан в дар Казахстаном.

В статье, опубликованной на казахстанском портале www.inform.kz, говорится, что в форуме в Шуше приняли участие более 200 представителей. Доведено до внимания, что трехдневное мероприятие служит платформой для обсуждения и обмена опытом по таким темам, как современные вызовы и проблемы в СМИ, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, а также будущее традиционных медиа, в которых в настоящее время происходит процесс цифровизации.

Грузинская печать также публикует цикл материалов о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции».

В материалах, опубликованных со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приводятся слова Президента Ильхама Алиева о развитии печати, важности форума, вопросах глобальной энергетики, его призывы к миру.

Портал netgazeti.ge, имеющий широкую читательскую аудиторию, цитирует Президента Ильхама Алиева: «В предстоящие примерно три года мы вернем в районы как Карабаха, так и Восточного Зангезура более 150 тысяч человек. Только в Карабахский регион до 2026 года планируется вернуть 140 тысяч человек. Мы очень хотим, чтобы люди, которые на протяжении тридцати лет испытывали моральные и физические страдания, были обеспечены наилучшими условиями».

Кроме того, сообщается, что город Шуша был освобожден от оккупации Азербайджаном в ходе Второй Карабахской войны в 2020 году и за короткий срок здесь построены гостиницы и инфраструктурные объекты.

В статье, опубликованной порталом Tabula.ge со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, особо подчеркивается, что город Шуша, расположенный в Карабахе, объявлен культурной столицей страны, Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах.

В репортажах, подготовленных общественным телевидением Грузии (1tv.ge) на азербайджанском и грузинском языках, приводятся высказывания Президента Ильхама Алиева, касающиеся норм и принципов международного права. Отмечается, что уважение территориальной целостности стран является основополагающим принципом международного права, который не должен нарушаться.

В другом материале, распространенном телеканалом, приводятся слова Президента Ильхама Алиева об ожидаемой в сентябре или октябре презентации технико-экономического обоснования проекта строительства стратегического подводного электрокабеля между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией.

В статье, опубликованной на портале 24news.ge, говорится, что Армения признала, что Карабах является территорией Азербайджана, и мирный договор между Азербайджаном и Арменией уже находится на стадии подписания.

В информации приводятся слова из выступления Президента Азербайджана: «Сегодня есть три международных актора, которые предоставляют свою помощь этому процессу (процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном) — это США, Россия и Европейский Союз. И по трем направлениям Азербайджан действует добросовестно и с ориентацией на результат».

«Теперь Армении нужно поставить свою подпись под документом. Это один из последних шагов», - цитирует издание главу Азербайджанского государства.

Портал İnterpress.ge опубликовал слова Президента Ильхама Алиева о брюссельском формате: «Брюссельский формат рассматривается в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана».

В другом материале, опубликованном порталом, приводятся слова Президента Азербайджана о реваншистских силах в Армении: «В разных сегментах армянского общества есть люди, которые живут реваншистскими идеями. <�…> Конечно, мы должны быть начеку. Мы не должны забывать наше прошлое».

На портале aktual.ge представлена подробная информация о Шушинском глобальном медиафоруме, его значении и участниках, обсуждаемых вопросах.

В статье, опубликованной на международном портале news.kisspr.com, отмечается, что Шушинский форум собрал профессионалов СМИ, экспертов, представителей гражданского общества со всего мира для исследования трансформативного воздействия 4-й промышленной революции на медиаиндустрию.

Отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия форума, поделился мнением по актуальным вопросам повестки дня, в том числе о прогрессе в области новых медиа и стратегическом значении Азербайджана в регионе.

В статье подчеркивается, что медиасфера стремительно развивается в результате широкого внедрения передовых технологий и цифровизации, что придает импульс переформированию как местными, так и международными СМИ своих бизнес-моделей. Проводимые в Азербайджане реформы в области СМИ создали основу для их адаптации к современным стандартам и продвижения творческих идей, отвечающих глобальным требованиям.