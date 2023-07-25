Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии выставки IDEF-23 в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Как сообщили во вторник Trend в Минобороны Азербайджана, руководящий состав министерства ознакомился с вооружением, техникой и средствами военного назначения, экспонируемыми на стендах «ASELSAN», «ROKETSAN», «DEARSAN» и других компаний.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром.

На встрече были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.