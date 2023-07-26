Азербайджан и Нигерия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй день международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле (Турция) заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с министром обороны Федеративной Республики Нигерия Ибрагимом Абубакаром Каной.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Затем технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар и председатель Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халук Гергюн посетили стенд Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Во время посещения стенда с гостями встретились замминистра оборонной промышленности Вугар Мустафаев и заместитель министра обороны - начальник Главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию существующего сотрудничества и другим интересующим вопросам.

В заключение Байрактару был вручен подарок.

Напомним, что выставка входит в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок оружия и проходит в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

IDEF входит в четверку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Кроме того, IDEF выделяется как крупнейшая в мире площадка для переговоров между оборонными предприятиями.

Как и в предыдущие годы, в рамках IDEF представлены новинки отечественного оборонпрома. На выставке также будут представлены модернизированные версии разработанных ранее продуктов турецкой оборонной промышленности.

Будут демонстрироваться боевые и тактические бронетранспортеры, наземные беспилотные транспортные средства, управляемые ракеты, военные симуляторы, оборудование для уничтожения взрывчатых материалов и другие новейшие разработки в сфере ВПК.

Профили выставки IDEF - военное оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, вертолеты, суда, электронное оборудование, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.