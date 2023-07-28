Euronews показал сюжет о Шушинском Глобальном медиафоруме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/- На телеканале Euronews показали кадры Глобального медиафорума, который состоялся в городе Шуша с 21 по 23 июля, сообщает в пятницу Trend.

«Сотни делегатов собрались в этом месяце в азербайджанском городе Шуша, чтобы принять участие в Глобальном медиафоруме. Мероприятие открыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участники форума обсудили дезинформацию, безопасность журналистов, различия между традиционными и новыми СМИ и влияние искусственного интеллекта на журналистику»,- говорится в материале Euronews.

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