Акты сожжения в Дании и Швеции Корана неприемлемы - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Акты сожжения в течение последних недель в Дании и Швеции священного Корана неприемлемы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции.

"Мы решительно осуждаем это. Никому не позволено под предлогом свободы слова и прав человека игнорировать и оскорблять чувства мусульман. Эти государства должны предпринять очень серьезные и эффективные шаги для недопущения подобного. Мы должны посмотреть на результаты этого и дать соответствующую оценку. К сожалению, исламофобия получила широкое распространение в ряде стран. Акты агрессии в отношении священных книг - лишь одно из проявлений исламофобии. Мы видим такие кампании в ряде стран, и это совершенно неприемлемо", - сказал Байрамов.

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