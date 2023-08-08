Представители МККК посетили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

БАКУ /Trend/ - 7 августа представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении.

Об этом в ответ на запросTrend сообщили во вторник в азербайджанском представительстве МККК.

Было отмечено, что азербайджанским военнослужащим была предоставлена возможность связаться со своими семьями по телефону и отправить им письма с помощью МККК.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает условия содержания лиц и обращение с ними, создает возможность для восстановления или продолжения их связей со своими семьями. О результатах наблюдений во время посещений и рекомендации по данному поводу излагаются МККК исключительно задержавшей стороне", - говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения) ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Вчера в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в отношении Гусейна Ахундова в Армении.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.